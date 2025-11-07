ECONOMIE
AEX-index veert op na verliesbeurt, InPost stijgt na cijfers

Economie
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 9:42
anp071125086 1
AMSTERDAM (ANP) - InPost behoorde vrijdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Poolse pakketkluisjesbedrijf heeft opnieuw een recordkwartaal achter de rug. Ook voor het huidige kwartaal voorziet het bedrijf verdere groei van het aantal pakketten. InPost bevestigde daarnaast de omzetverwachting voor het hele jaar. Wel werd het bedrijf wat voorzichtiger over de winstgroei dit jaar door de extra investeringen in het Verenigd Koninkrijk. Het aandeel steeg 1,8 procent.
De algehele stemming op het Damrak was eveneens positief na de verliesbeurt een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 963,50 punten. Donderdag zakte de hoofdindex nog 1 procent. De MidKap won 0,2 procent tot 858,88 punten. De beurs in Parijs klom 0,2 procent en Londen daalde 0,2 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,3 procent na een sterker dan verwachte stijging van de Duitse export in september.
