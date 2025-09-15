Vijf schoolkinderen lichtgewond door aanvaring bij Harlingen

HARLINGEN (ANP) - Vijf kinderen zijn zondagavond lichtgewond geraakt bij een aanvaring tussen een zeilcharter en een vrachtschip bij de stroomgeleidingsdam de Pollendam voor de kust van Harlingen. Dat meldt een woordvoerder van de reddingsdienst KNRM.

25 schoolkinderen, vijf begeleiders en een hond waren aanwezig op de zeilcharter toen die in aanvaring kwam met het vrachtschip. De vijf lichtgewonde kinderen zijn door de KNRM meegenomen naar het reddingsstation in Harlingen, waar twee ambulances klaarstonden om hen na te kijken. De kinderen waren volgens de woordvoerder erg geschrokken en hebben hoofdpijn. Ze zijn door vrijwilligers van de KNRM opgevangen en gerustgesteld.

De rest van de opvarenden van de zeilcharter is inmiddels ook aan wal. Zij zijn door rederij Noordgat en de KNRM teruggesleept naar de haven van Harlingen. Ook het vrachtschip is terug in de haven. De schepen hebben volgens de woordvoerder schade opgelopen. Verder is nog niet precies bekend hoe de aanvaring kon plaatsvinden.