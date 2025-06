Noord-Korea opent groots toeristisch resort aan oostkust

SEOUL (ANP/AFP) - Noord-Korea heeft de bouw voltooid van een grootschalig toeristisch resort aan de oostkust. Leider Kim Jong-un woonde woensdag met "grote tevredenheid" de opening bij van het Wonsan Kalma-kustresort, dat plaats biedt aan zo'n 20.000 bezoekers, meldde staatspersbureau KCNA.

Het project maakt deel uit van Kims jarenlange poging om de kuststad Wonsan te ontwikkelen tot toeristische trekpleister. Volgens staatsmedia sprak Kim de hoop uit "dat de golf van geluk die in het kustresort Wonsan Kalma zal ontstaan, de aantrekkelijke reputatie ervan als toeristisch en cultureel resort van wereldklasse zal versterken".

De zone opent op 1 juli voor binnenlandse gasten. Toegang zal naar verwachting beperkt blijven tot de elite en mensen die door de overheid worden beloond voor prestaties. Buitenlandse toeristen worden niet genoemd, al zijn Russische toeristengroepen inmiddels wel weer welkom in het geïsoleerde land. Sinds de coronapandemie liet Noord-Korea geen buitenlandse toeristen meer toe. Rusland en Noord-Korea werken nauwer samen, ook op toeristisch vlak, en plannen een rechtstreekse treinverbinding tussen hun hoofdsteden.

NK News meldt dat Pyongyang van plan is om gasten voornamelijk tot de strandzone te beperken om contact met de lokale bevolking van de streng autoritaire staat te minimaliseren. De nieuwssite merkt bij de inhuldiging ook de eerste publieke verschijning in lange tijd op van Ri Sol-ju, Kims vrouw. Hun dochter Kim Ju-ae was de afgelopen maanden juist vaak in beeld, wat speculaties aanwakkert over haar rol als mogelijke opvolger.