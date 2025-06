Zware onweersbui zorgt voor schade in Parijs

PARIJS (ANP) - Een fikse onweersbui is woensdagavond over Parijs getrokken die gepaard ging met veel regen en wind. Door de hoeveelheid regen stroomden metrostations vol water en stonden straten in de Franse hoofdstad blank, melden Franse media.

Door de wind werden verschillende voorwerpen over straat geblazen. Bomen waaiden om. De brandweer van Parijs meldde op X veel meldingen te krijgen en riep de inwoners op alleen te bellen bij echte nood. Vlak voordat het onweer losbarstte was het in Parijs ruim 35 graden.

Ook een groot deel van de rest van Frankrijk is getroffen door het noodweer. Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen: een 12-jarige in Tarn-et-Garonne en een man in Mayenne. Tegen nieuwszender BFMTV zegt de burgerbescherming dat 100.000 huishoudens zonder stroom zitten in heel het land.