Beruchte bendeleider Fito opgepakt in Ecuador

QUITO (ANP/AFP) - In Ecuador is de beruchte crimineel José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', opnieuw gearresteerd. Dat heeft president Daniel Noboa van het Zuid-Amerikaanse land woensdag bekendgemaakt. De leider van de Los Choneros-bende was begin 2024 uit de gevangenis ontsnapt, wat een golf van geweld ontketende waarbij zo'n twintig doden vielen.

"Wij hebben ons deel gedaan om Fito's uitlevering aan de VS in gang te zetten, nu wachten we op hun reactie", schreef Noboa op X. In de Verenigde Staten wordt Fito verdacht van onder meer cocaïnesmokkel, wapendelicten en samenzwering.

Na zijn ontsnapping riep Noboa de noodtoestand uit in meerdere provincies. De 45-jarige Fito wordt ook in verband gebracht met de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio, die in augustus 2023 in Quito werd doodgeschoten. De maandenlange klopjacht kwam woensdag ten einde met zijn arrestatie door speciale eenheden.