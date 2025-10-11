ECONOMIE
Noord-Korea toont 'krachtigste' raket tijdens parade

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 8:58
anp111025061 1
PYONGYANG (ANP/AFP/DPA) - Noord-Korea heeft de intercontinentale raket Hwasong-20 laten zien op een militaire parade die is bijgewoond door kopstukken uit Rusland en China. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA, dat het nieuwe projectiel omschrijft als het "krachtigste nucleaire strategische wapensysteem".
Toeschouwers zwaaiden met vlaggen en juichten terwijl wapentuig door hoofdstad Pyongyang werd gereden. Op beelden is te zien dat onder anderen de Russische oud-president Dmitri Medvedev, de Chinese premier Li Qiang en de Vietnamese leider To Lam onder de genodigden waren. Zij zaten bij de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Zijn regime stond met de parade stil bij het jubileum van de oprichting van zijn Koreaanse Arbeiderspartij.
Kim leek in een speech ook te verwijzen naar de Noord-Koreaanse militairen die aan Russische zijde vochten tegen Oekraïne. Hij prees volgens staatsmedia de "heldhaftige strijdlust" die is getoond op buitenlandse slagvelden.
