Noord-Koreaanse defensieminister ontslagen en gedegradeerd

PYONGYANG (ANP/AFP) - De Noord-Koreaanse minister van Defensie, No Kwang Chol, is uit zijn positie gezet. Zijn ontslag is onderdeel van een grotere herschikking van de militaire top van het land. Dat melden Noord-Koreaanse staatsmedia zondag.

Tijdens een bijeenkomst onder leiding van dictator Kim Jong-un werden de plannen voor een reorganisatie van de militaire leiding vastgesteld. Dat meldt het Korean Central News Agency (KCNA). No Kwang Chol raakt niet alleen zijn positie als defensieminister kwijt. Binnen de leiding van de regerende partij is hij ook nog eens gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitie-industrie.

Kim Song Gi wordt de nieuwe minister van Defensie. Hij was directeur van het politieke bureau van het Koreaanse Volksleger.