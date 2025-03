Noord-Koreaanse leider Kim inspecteert bouw 'kernonderzeeër'

PYONGYANG (ANP/AFP) - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een project bezocht om een onderzeeboot te bouwen met nucleaire aandrijving. Dat berichten Noord-Koreaanse staatsmedia, die ook melden dat het "drastisch" versterken van de marine een belangrijk onderdeel is van de defensiestrategie van Noord-Korea.

Staatspersbureau KCNA bericht dat Kim naar scheepswerven ging waar oorlogsschepen worden gebouwd, maar meldt niet waar en wanneer het bezoek precies plaatsvond. Noord-Korea geldt als een geïsoleerde dictatuur zonder vrije pers en daardoor komt maar mondjesmaat informatie naar buiten. De dictator zou in dit geval zijn bijgepraat over het werk aan een "kernonderzeeboot met strategische raketten".

De Noord-Koreaanse pogingen het eigen wapenarsenaal te versterken, worden in het democratisch bestuurde buurland Zuid-Korea op de voet gevolgd. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap bericht dat het Noord-Koreaanse bericht vermoedelijk gaat over een kernonderzeeër die ballistische raketten kan afvuren. Het is volgens Yonhap ook de eerste keer dat Noord-Korea onthult dat wordt gewerkt aan dat type onderzeeboot.

Noord-Korea beschikt volgens experts vermoedelijk al over tientallen onderzeeboten, maar het is onduidelijk of die allemaal nog goed werken.