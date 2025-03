Zo'n 1000 kaartjes Der Liebe te koop, vrijdag veel lege plekken

ROTTERDAM (ANP) - Op TicketSwap worden zo'n 1000 kaartjes aangeboden voor Festival der Liebe op zaterdagavond in Rotterdam Ahoy. Het evenement kreeg te maken met een bericht in Duitse media dat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) het concert mogelijk als doelwit voor een aanslag in het vizier had. Vrijdag was de eerste avond van het concert, toen was Ahoy nog niet half gevuld met bezoekers.

Vrijdag stond op het plein buiten de evenementenlocatie een politiebus en er waren agenten te fiets en te voet. Ook vloog er een drone in de lucht. Alle bezoekers werden bij binnenkomst gefouilleerd. Naar aanleiding van de dreiging beloofde de politie al dat er "passende" maatregelen zouden worden genomen, "zichtbaar en onzichtbaar". Wat die maatregelen precies inhouden is om veiligheidsredenen niet gezegd.