Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un opent partijcongres

PYONGYANG (ANP/AFP) - Noord-Koreaans leider Kim Jong-un heeft het negende congres van de regerende Arbeiderspartij geopend tijdens een grote ceremonie in Pyongyang, meldt het staatspersagentschap KCNA.

Kim Jong-un prees een "historisch keerpunt in de uitvoering van de socialistische zaak" van zijn land. "We zijn hier, op het negende congres, vervuld van optimisme en vertrouwen in de toekomst", zei hij.

Het congres vindt elke vijf jaar plaats en is de belangrijkste bijeenkomst van de enige partij van het land. Experts verwachten dat onder meer de nucleaire doelstellingen van het regime worden vastgelegd. De bijeenkomst dient ook om de autoriteit van het regime te versterken.

Sinds het vorige congres in 2021 heeft Noord-Korea zijn nucleaire arsenaal verder ontwikkeld en meerdere tests met intercontinentale ballistische raketten uitgevoerd.