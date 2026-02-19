Atlete Hodgkinson loopt 24 jaar oud wereldrecord uit de boeken

LIÉVIN (ANP) - De Britse atlete Keely Hodgkinson (23) heeft een wereldrecord gelopen op de 800 meter indoor. In het Franse Liévin liep ze naar een tijd van 1.54,87, bijna een seconde sneller dan het bijna 24 jaar oude wereldrecord van de Sloveense Jolanda Ceplak. Het record stond sinds 3 maart 2002, de geboortedag van Hodgkinson.

Hodgkinson werd in Parijs in 2024 olympisch kampioen in de buitenlucht op de 800 meter. In de hal in Liévin werd ze de eerste 200 meter op gang geholpen door een haas en finishte ze ruim voor haar concurrenten.

Van 20 tot 22 maart vinden in het Poolse Torun de wereldkampioenschappen indooratletiek plaats. Hodgkinson won nog nooit een wereldtitel.