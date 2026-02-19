ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Atlete Hodgkinson loopt 24 jaar oud wereldrecord uit de boeken

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 00:02
anp200226002 1
LIÉVIN (ANP) - De Britse atlete Keely Hodgkinson (23) heeft een wereldrecord gelopen op de 800 meter indoor. In het Franse Liévin liep ze naar een tijd van 1.54,87, bijna een seconde sneller dan het bijna 24 jaar oude wereldrecord van de Sloveense Jolanda Ceplak. Het record stond sinds 3 maart 2002, de geboortedag van Hodgkinson.
Hodgkinson werd in Parijs in 2024 olympisch kampioen in de buitenlucht op de 800 meter. In de hal in Liévin werd ze de eerste 200 meter op gang geholpen door een haas en finishte ze ruim voor haar concurrenten.
Van 20 tot 22 maart vinden in het Poolse Torun de wereldkampioenschappen indooratletiek plaats. Hodgkinson won nog nooit een wereldtitel.
loading

POPULAIR NIEUWS

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

Loading