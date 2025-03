Noord-Macedonië onderzoekt rol corruptie en omkoping bij brand

SKOPJE (ANP/AFP) - De autoriteiten in Noord-Macedonië onderzoeken of corruptie en omkoping een rol hebben gespeeld bij de dodelijke brand in een nachtclub in de nacht van zaterdag op zondag. Dat heeft de Noord-Macedonische minister van Binnenlandse Zaken Pance Toskovski gezegd.

Volgens de minister had de nachtclub geen wettelijke vergunning. "Deze vergunning is, zoals veel andere dingen in Macedonië in het verleden, verbonden met omkoping en corruptie," zei hij tijdens een persconferentie in de stad Kocani, waar de ramp plaatsvond.

Door de brand kwamen zeker 59 mensen om het leven. 155 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen, van wie 18 er slecht aan toe zijn.

Toskovski liet eerder op zondag weten dat in verband met de brand vier arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd. Ook werd een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd. Het is niet bekend op wie de arrestatiebevelen van toepassing zijn.