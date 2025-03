Handballers Faeröer verslaan Oranje in EK-kwalificatie

ALMERE (ANP) - De Nederlandse handballers hebben in de EK-kwalificatie in Almere een pijnlijke nederlaag geleden tegen de Faeröer. Na het 32-32-gelijkspel van woensdag in Torshavn werd het nu een nipte 32-31-overwinning voor de ploeg die zich gesteund wist door een groot aantal meegereisde supporters. Handbal is sport nummer 1 op de Faeröer.

Bij Oranje keerde Luc Steins terug. De Limburger miste de uitwedstrijd door een lichte spierblessure. Ook Steins slaagde er in de slotseconden niet in voor de gelijkmaker te zorgen.

De Nederlandse handballers wonnen eerder in de EK-kwalificatie van Oekraïne (40-39) en speelden gelijk tegen Kosovo (33-33). De twee beste landen in de poule plaatsen zich voor het EK van 2026, dat wordt gehouden in Denemarken, Zweden en Noorwegen.