Musk biograaf is bang dat Elon gek aan het worden is: "hij kan ons allemaal in gevaar brengen"

Elon Musk zou wel eens gek kunnen worden, denkt diens biograaf Abramson. Musk staat onder enorme stress nu hij zowel een socialmedia-bedrijf, en autoconcern, een ruimtevaartorganisatie als een land moet runnen.

Abramson kent Musk goed door het werk dat hij verrichte van de biografie. Hij heeft de online activiteiten van Musk de afgelopen twee jaar gevolgd. En zeker sinds hij ook Amerika mee bestuurd doet Musk op X opmerkelijke dingen. Eergisteren ondersteunde hij de theorie dat de bloedbaden van Hitler en Stalin niet de schuld zijn van Hitler en Stalin.

Abramson zegt dat Musk in het verleden heeft erkend dat hij veel en dagelijks drugs gebruikt. Hij heeft ook bevestigd dat hij psychisch niet stabiel is dat slopende stress zijn geest kan schaden.

Vorig jaar vertelde Musk aan Don Lemon van CNN dat hij een recept heeft voor ketamine en dat hij het middel ongeveer om de week gebruikt om te helpen bij depressies. Toen Lemon vroeg of Musk ooit ketamine misbruikte, antwoordde Musk: "Ik denk het niet. Als je te veel ketamine gebruikt, kun je je werk niet echt gedaan krijgen", en zei vervolgens dat investeerders in zijn bedrijven zouden moeten willen dat hij zijn medicijnregime volhoudt.

Niet iedereen is overtuigd. The Wall Street Journal heeft gemeld dat Musk de drug ook recreatief gebruikt, en in 2023 meldde Ronan Farrow in The New Yorker dat "medewerkers" van Musk zich zorgen maakten dat ketamine, "naast zijn isolement en zijn steeds meer omstreden relatie met de pers, zou kunnen bijdragen aan zijn neiging om chaotische en impulsieve uitspraken en beslissingen te doen."