Noorden teleurgesteld over gebrek aan plannen grote spoorlijnen

DEN HAAG (ANP) - De noordelijke provincies zijn teleurgesteld over het gebrek aan alternatieve plannen van de regering voor de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Commissaris van de Koning in Groningen René Paas zei na een overleg tussen noordelijke bestuurders en staatssecretaris Chris Jansen (infrastructuur) dat er één plan was uitgewerkt en dat werd donderdag geblokkeerd door een motie in de Tweede Kamer.

Dat plan was om het geld dat voor de Lelylijn was gereserveerd te gebruiken voor de goedkopere Nedersaksenlijn. Dan kon daarna verder worden gezocht naar financiering voor de Lelylijn.

"Daar zijn wij teleurgesteld over, wij vroegen om concrete stappen en die zijn niet gezet", aldus Paas. "De staatssecretaris beloofde creativiteit en overleg, maar die blijven enorm beperkt."