Visser zesde in spannende finale 60 meter horden WK indoor

NANJING (ANP) - Nadine Visser heeft op de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing naast een medaille gegrepen op de 60 meter horden. In een zeer snelle en waarschijnlijk spannendste finale ooit moest de Nederlandse atlete genoegen nemen met de zesde plaats. Ze liep 7,76 en zat daarmee slechts vier honderdsten achter Devynne Charlton uit de Bahama's, die haar wereldtitel prolongeerde met een tijd van 7,72.

Tussen de winnares en Visser zaten nog vier atletes, met de Zwitserse Ditaji Kambundji op de tweede plaats in 7,73. De Jamaicaanse Ackera Nugent klokte evenals de Poolse Pia Skrzyszowska en de Amerikaanse Grace Stark 7,74, maar ze was in de duizendsten het snelst en kreeg het brons.

Visser veroverde twee weken geleden op de EK indoor in Apeldoorn zilver op de 60 meter horden. Toen liep ze een Nederlands record van 7,72. De 30-jarige Noord-Hollandse won in haar carrière al eens een bronzen medaille op de WK indoor. Dat was in 2018 in het Engelse Birmingham.