Noorderlicht op veel plaatsen in Nederland gezien

HOUTEN (ANP) - Op veel plaatsen in Nederland zien mensen maandagavond het noorderlicht. Diverse regionale media en ook Weeronline melden dat het lichtspektakel met het blote oog te zien is. Op foto's zijn felle groene en roze lichtstrepen in de lucht te zien. Ook zuidelijker in Europa is het waar te nemen.

"Er komen vooral veel meldingen vanuit het midden en noorden van het land", meldt Weeronline. Dat het zelfs in de Alpen en Zuid-Frankrijk is gezien, is volgens de weersite "zeer uitzonderlijk".

Het noorderlicht, ook wel aurora borealis genoemd, ontstaat wanneer uitbarstingen op de zon wolken met elektrisch geladen deeltjes naar de atmosfeer van de aarde zenden. "Daarbij komt energie vrij en dat resulteert in noorderlicht. Als een uitbarsting sterk genoeg is, kan dit verschijnsel soms ook in Nederland worden waargenomen", legt Weeronline uit.

Omroep Brabant publiceerde foto's van het fenomeen boven Nuenen. RTV Oost liet zien hoe het lichtspel er boven Twente Airport bij Enschede uitzag en ook RTV Utrecht kreeg er foto's van binnen, onder meer vanuit de binnenstad van Utrecht.