IS pleegt aanslag op Chinees restaurant in Kabul om Oeigoeren

KABUL (ANP/AFP/RTR) - Islamitische Staat (IS) heeft een aanslag op een Chinees restaurant in de Afghaanse hoofdstad Kaboel geclaimd. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten een Chinees en zes Afghanen om het leven. Een niet nader gespecificeerd aantal mensen raakte gewond. IS spreekt zelf van 25 slachtoffers.

De islamistische beweging zegt dat de aanslag een reactie is op de Chinese behandeling van Oeigoeren, een etnisch Turkse moslimminderheid met zo'n tien miljoen leden die met name in Centraal- en Oost-Azië leeft.

Volgens schattingen van mensenrechtenorganisaties zijn de afgelopen jaren meer dan een miljoen Oeigoeren in Chinese detentiekampen beland. Ook zouden miljoenen gedwongen te werk zijn gesteld. De kampen zouden volgens China inmiddels zijn gesloten.

Volgens het landelijke hoofd van de ngo EMERGY zouden zo'n twintig mensen in het ziekenhuis zijn beland door de aanval, onder wie vier vrouwen en een kind. Autoriteiten doen nog onderzoek naar het voorval.