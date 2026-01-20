Lufthansa vliegt tot eind maart niet meer op Teheran om onrust

FRANKFURT (ANP) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft besloten langere tijd niet op de Iraanse hoofdstad Teheran te vliegen. Lufthansa heeft de vluchten nu opgeschort tot en met 29 maart, meldt een woordvoerster. Ook blijft de luchtvaartmaatschappij het luchtruim boven Iran mijden.

Vorige week meldde Lufthansa tot zeker 28 januari niet van en naar Teheran te vliegen vanwege de grote onrust in Iran.

In Iran vinden al wekenlang grote protesten plaats uit onvrede tegen het regime. Autoriteiten hebben demonstranten hard aangepakt. Een Iraanse functionaris zei zondag dat zeker 5000 mensen tijdens de protesten zijn omgekomen, onder wie ongeveer vijfhonderd leden van de veiligheidsdiensten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft daarnaast meermaals gedreigd met militair ingrijpen als nog meer demonstranten worden gedood.

KLM meldde eerder helemaal niet meer over Iran te vliegen. Dat deed de luchtvaartmaatschappij voorheen soms bij de vlucht van Singapore naar Schiphol.