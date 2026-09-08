ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noordhoff: leesplezier moet terug in onderwijs

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 15:29
anp080926129 1
Volg ons op Google Nieuws
GRONINGEN (ANP) - Het leesonderwijs moet minder technisch en meer gericht zijn op leesplezier. Dat zegt Eveline Aendekerk, algemeen directeur van uitgever Noordhoff, in reactie op de nieuwe PISA-cijfers. Daaruit blijkt dat bijna vier op de tien Nederlandse 15-jarigen het basisniveau voor lezen niet halen.
Noordhoff Uitgevers is onder meer bekend van de Grote Bosatlas en maakt lesmateriaal voor scholen. Volgens Aendekerk moet lezen een vaste plek krijgen in alle vakken en niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de taaldocent. Ook thuis lezen kan volgens haar helpen om leesvaardigheid en motivatie te vergroten.
De digitale omgeving maakt dat volgens Aendekerk lastiger. Een kwart van de leerlingen zegt tijdens de les te worden afgeleid door digitale middelen. Daarom moeten scholen volgens haar bewuster kiezen wanneer zij papier of digitale middelen gebruiken. "We nemen het op tegen schermen en we hebben met z'n allen bovendien het vak lezen te technisch gemaakt. Laten we het plezier in lezen weer centraal zetten."
loading

POPULAIR NIEUWS

9bc7d67c-94b3-4cbe-b77e-79c61d3d4a3f

Tweeverdieners met kinderen krijgen in 2027 een harde financiële tik: drie regelingen worden versoberd

ANP-536515814

De simpele trucs die fotomodellen en prinsessen gebruiken om perfect op de foto te komen

generated-image (2)

Een kleiner huis kopen na je 60ste: wanneer levert het echt geld op — en wanneer ben je juist duurder uit?

hypotheekshop geldverstrekkers verlagen massaal hypotheekrentes1703255312

De hypotheekrente stijgt weer, en het einde is niet in zicht: drie dingen die je nu kunt doen

51bhMfaqJXL._AC_UF894,1000_QL80_

Ironie: Groene energie in de lift dankzij Trump

shutterstock_2725613725

Onverwachte tekenen dat je hart er slecht aan toe is

Loading