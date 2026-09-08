Noordhoff: leesplezier moet terug in onderwijs

GRONINGEN (ANP) - Het leesonderwijs moet minder technisch en meer gericht zijn op leesplezier. Dat zegt Eveline Aendekerk, algemeen directeur van uitgever Noordhoff, in reactie op de nieuwe PISA-cijfers. Daaruit blijkt dat bijna vier op de tien Nederlandse 15-jarigen het basisniveau voor lezen niet halen.

Noordhoff Uitgevers is onder meer bekend van de Grote Bosatlas en maakt lesmateriaal voor scholen. Volgens Aendekerk moet lezen een vaste plek krijgen in alle vakken en niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de taaldocent. Ook thuis lezen kan volgens haar helpen om leesvaardigheid en motivatie te vergroten.

De digitale omgeving maakt dat volgens Aendekerk lastiger. Een kwart van de leerlingen zegt tijdens de les te worden afgeleid door digitale middelen. Daarom moeten scholen volgens haar bewuster kiezen wanneer zij papier of digitale middelen gebruiken. "We nemen het op tegen schermen en we hebben met z'n allen bovendien het vak lezen te technisch gemaakt. Laten we het plezier in lezen weer centraal zetten."