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Economen zien beperkte impact economie door spoor- en ov-staking

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 15:31
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DEN HAAG (ANP) - De landelijke staking op het spoor en in het openbaar vervoer op woensdag zal waarschijnlijk een beperkte impact hebben op de Nederlandse economie. De staking uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid was ruim van tevoren aangekondigd door de vakbonden en bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden door bijvoorbeeld mensen thuis te laten werken. De impact op het goederenvervoer kan wel groter zijn doordat ladingen vertragingen oplopen, aldus economen.
Transport- en logistiekeconoom Rico Luman van ING zegt dat thuiswerken wijdverspreid is, wat dus geen grote problemen moet opleveren voor bedrijven. Wel kunnen bijeenkomsten uitgesteld worden, wat de arbeidsproductiviteit kan schaden. Hij zegt ook dat het wel lastiger is voor mensen in de provincie die bijvoorbeeld werken in de zorg en kampen met uitval van streekbussen om toch op het werk te komen vanwege de grotere afstanden.
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