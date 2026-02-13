ECONOMIE
Winter Vol Liefde: Iris vond het maar niks dat Hans andere vrouwen geen kans gaf

Film,video, streaming
door Désirée du Roy
vrijdag, 13 februari 2026 om 11:03
Schermafbeelding 2026-02-13 105100
Iris heeft haar spullen gepakt. Het wordt toch niks tussen haar en de 73-jarige Hans, heeft ze besloten. Hans dacht daar anders over. Die vond haar zo leuk dat hij andere vrouwen geen kans gaf. Tot groot ongemak van Iris, vertelt ze aan RTL Boulevard.
Ze vond het jammer dat Hans zijn aandacht alleen maar op haar richtte. "Omdat ik merkte dat de gevoelens van mij niet aan het komen waren." En Iris wilde hem niet in de weg zitten. "Ik wilde hem ook niet de kans ontnemen om dan andere vrouwen beter te leren kennen."
Zo merkte ze dat Hans geen enkele moeite deed voor Mickey. "Ik zag dat hij niet echt probeerde om Mickey beter te leren kennen. (…) Die had zich erop verheugd en dan vond ik dat ook wel een beetje jammer om te zien."
"Dan ontneem ik hem die kans niet in ieder geval. Dat hij dan niet straks spijt heeft, dan wordt het niks en denkt: wat heb ik nou laten gaan?"
Ook kunnen ze elkaar altijd weer opzoeken, omdat ze zo dicht bij elkaar wonen. "Ik had ook zoiets van: mocht het niks worden, we hebben altijd nog heel makkelijk de kans om contact te houden om eventueel nog weer wat af te spreken."
Bron: RTL Nieuws

