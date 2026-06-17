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Noorse kroonprinses heeft longtransplantatie gehad, moet nog weken in ziekenhuis blijven

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 9:43
bijgewerkt om woensdag, 17 juni 2026 om 10:06
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De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie in het Rikshospitalet is goed gegaan, meldde het paleis woensdag. Mette-Marit moet volgens de procedure nog "meerdere weken" in het ziekenhuis blijven.
"We zijn erg blij dat alles tot nu toe goed is verlopen", laat het Noorse hof weten in een schriftelijke verklaring. "Net als alle andere patiënten die net een transplantatie hebben ondergaan, zal de kroonprinses de komende weken in het Rikshospitalet worden opgenomen." Volgens Are Holm, hoofd van de afdeling longziekten van het Rikshospitalet, is dit een standaardprocedure om de medicatie aan te passen, eventuele complicaties te behandelen en te revalideren.
Mette-Marit lijdt aan longfibrose, een chronische longaandoening, waardoor ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig heeft. Begin juni werd bekendgemaakt dat Mette-Marit op de wachtlijst werd geplaatst voor een longtransplantatie.

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