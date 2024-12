Noorse massamoordenaar Breivik krijgt twee cavia's in zijn cel

De Noorse massamoordenaar Anders Breivik heeft twee cavia's en een aantal foto's van fjorden gekregen voor in zijn cel. De terrorist heeft eerder geklaagd over de "onmenselijke" leefomstandigheden tijdens zijn gevangenschap en de autoriteiten proberen die op deze manier te verbeteren.

Breivik heeft eerder zelfs geprocedeerd tegen de Noorse staat om betere omstandigheden af te dwingen. Hij zit inmiddels dertien jaar in isolatie en betoogde dat dat in strijd was met zijn mensenrechten. Breivik zou er depressief van zijn geworden. De rechter ging niet mee in zijn argumentatie.

De 45-jarige gevangene heeft drie privévertrekken met onder meer een televisie en een Xbox. Eerder had hij ook al drie parkieten, maar hij verklaarde liever andere huisdieren te hebben.

Breivik doodde in 2011 77 mensen in Noorwegen. Hij liet een bom afgaan in Oslo en schoot daarna tientallen mensen neer op het eiland Utøya. Hij zit een straf van 21 jaar uit, die kan worden verlengd zolang hij wordt beschouwd als een gevaar voor de samenleving. Woensdag wees de rechter een verzoek om vervroegde vrijlating af.