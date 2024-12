PBL: afname uitstoot industrie minder sterk dan twee jaar geleden

DEN HAAG (ANP) - De verduurzamingsplannen van de Nederlandse industrie leiden tot een kleinere afname van broeikasgassen in vergelijking met twee jaar geleden. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de plannen heeft geanalyseerd.

De verwachting is dat de industrie 19 megaton minder broeikasgassen uitstoot in 2030 vergeleken met 2021. Dat is 7 megaton minder dan twee jaar geleden en niet genoeg om het doel voor 2030 te halen. Zo blijft de industrie naar verwachting steken op een uitstoot van 38,5 megaton in 2030, terwijl het doel maximaal 29,1 megaton beoogt.

Volgens het PBL lopen industriebedrijven onder meer aan tegen vergunningstrajecten die lang duren en is er veel onduidelijkheid rondom waterstofwet- en regelgeving. Ook is er een tekort aan personeel om de groene projecten uit te kunnen voeren. Daarnaast stellen veel bedrijven investeringen uit, bijvoorbeeld als het gaat om waterstof. Aanleiding daarvoor zijn onzekerheden over kosten en de beschikbaarheid van waterstof.

Bovendien is het volgens het PBL onzeker of de plannen nog voor 2030 gerealiseerd kunnen worden. Veel bevinden zich namelijk nog in de beginfase, terwijl ruim 60 procent van de beoogde uitstootvermindering van deze plannen komt.