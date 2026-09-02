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Noorse politie krijgt bij uitvaart Harald hulp uit buitenland

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 16:55
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OSLO (ANP) - De Noorse politie krijgt bij de veiligheidsoperatie rond de uitvaart van koning Harald hulp van Zweden en Denemarken, zo meldt het Noorse persbureau NTB. De operatie behoort volgens de politie tot een van de grootste in de Noorse geschiedenis.
"Het is duidelijk dat het een zeer grote, misschien wel een van de grootste politieoperaties ooit wordt", zegt Tomm Berger van de politie in Oslo tegen NTB. De politie in Zweden en Denemarken heeft aan Noorse kranten bevestigd Noorwegen te hulp te schieten.
Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig.
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