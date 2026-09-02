Mannen en vrouwen gaan steeds meer op elkaar lijken

Mannen en vrouwen lijken qua belangrijke sociale en economische voorkeuren steeds meer op elkaar. Bij jongere generaties zijn de verschillen in onder meer vertrouwen, geduld, risicobereidheid en sociaal gedrag kleiner dan bij oudere generaties. Dat blijkt uit een wereldwijde analyse van gegevens uit tientallen landen.

De uitkomst zet vraagtekens bij het idee dat mannen en vrouwen meer van elkaar gaan verschillen naarmate landen rijker worden en de gelijkheid tussen de seksen toeneemt. Eerder onderzoek wees daar wel op. Zo bleken verschillen in eigenschappen als geduld en vertrouwen relatief groot in welvarende landen met veel gendergelijkheid.

Voor de nieuwe studie werden twee omvangrijke internationale databestanden gebruikt. Daarbij werd rekening gehouden met veranderingen die samenhangen met ouder worden. Mensen worden bijvoorbeeld doorgaans minder bereid fysieke of financiële risico's te nemen naarmate ze ouder worden.

Groot verschil met jaren 50

Na correctie voor zulke leeftijdseffecten kwam een duidelijk patroon naar voren. Bij jongere generaties zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner voor alle vier onderzochte eigenschappen: geduld, risicobereidheid, vertrouwen en prosociaal gedrag.

“Dit suggereert dat vrouwen en mannen steeds meer op elkaar gaan lijken in hun voorkeuren, aangezien voorkeuren gewoonlijk vroeg in het leven worden gevormd en daarna tamelijk stabiel blijven, althans dat lijkt uit het bestaande bewijs naar voren te komen”, zegt Uwe Sunde, hoogleraar economie aan de LMU München.

Het verschil tussen mannen en vrouwen geboren in de jaren tachtig was ongeveer 20 procent kleiner dan bij mensen geboren in de jaren vijftig. Gemiddeld bedroeg de afname over één generatie 21,6 procent.

Opvallend is dat de verschillen sneller kleiner werden in landen met lage inkomens en minder gendergelijkheid dan in sterk ontwikkelde westerse landen.