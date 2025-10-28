ECONOMIE
OpenAI en PayPal sluiten deal voor aankopen via ChatGPT

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 14:12
anp281025136 1
SAN JOSE (ANP) - Gebruikers van ChatGPT krijgen volgend jaar meer mogelijkheden om direct via de populaire chatbot aankopen te doen. Het bedrijf achter ChatGPT, OpenAI, heeft hiervoor een deal gesloten met PayPal, meldt dat betaalbedrijf. Het bedrijf stelt dat straks miljoenen producten gekocht kunnen worden via ChatGPT, zoals kleding en elektronica.
De deal maakt het voor tientallen miljoenen kleine bedrijven en grote merken die zijn aangesloten bij PayPal mogelijk hun producten te verkopen via ChatGPT, aldus de onderneming. Topman Alex Chriss zegt dat mensen met deze samenwerking in enkele klikken van een chatgesprek naar de kassa kunnen gaan.
PayPal is niet het eerste bedrijf waarmee OpenAI zo'n overeenkomst heeft gesloten. Vorige maand werd bekend dat bepaalde Amerikaanse gebruikers via ChatGPT rechtstreeks bij Amerikaanse Etsy-verkopers kunnen afrekenen en dat Shopify binnenkort volgt. Die aankopen gaan via een ander betalingsbedrijf, Stripe.
