NOS te spreken over kijkcijfers Winterspelen

HILVERSUM (ANP) - De Nederlandse tv-kijker heeft de uitzendingen rond de Olympische Winterspelen van Milaan-Cortina 2026 goed weten te vinden. Dat meldt de NOS, waar het mondiale sportevenement de afgelopen weken te volgen was.

De NOS laat weten dat in totaal 12,3 miljoen Nederlanders naar de Olympische Spelen hebben gekeken. Dat getal is gebaseerd op metingen van het Nationaal Media Onderzoek (NMO), meldt een woordvoerder desgevraagd. De meest bekeken NOS-uitzending was met gemiddeld 4,1 miljoen kijkers de 1000 meter schaatsen bij de mannen op 11 februari. Gemiddeld keken er 1,2 miljoen mensen naar de live-sportuitzendingen van de NOS.

"Deze Winterspelen laten zien waartoe we als NOS in staat zijn: sterke programma's, hoogwaardige verslaggeving en vooral het samenbrengen van miljoenen Nederlanders", zegt Xander van der Wulp, hoofdredacteur NOS Sport. "Daarmee onderstrepen we opnieuw het grote belang van sportverslaggeving voor de publieke omroep."