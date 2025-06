NPO en omroepen: verklaar hervormingen niet controversieel

HILVERSUM (ANP) - De NPO en de individuele publieke omroepen hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de hervorming van de publieke omroep niet controversieel te verklaren. De omroepen willen "koers kunnen houden en blijven bouwen aan vernieuwing", schrijven ze in een gezamenlijk statement aan de Eerste en Tweede Kamer. De organisaties willen door met de voorgestelde hervormingen van het kabinet-Schoof, maar roepen de regering ook op om de geplande bezuinigingen geheel of gedeeltelijk te schrappen.

Onder het kabinet-Schoof kregen de omroepen te maken met flinke bezuinigingen en hervormingen. Zo moeten de omroepen onder meer samengaan in vier of vijf omroephuizen. De hervormingen zouden echter niet "in de pas lopen" met de bezuinigingen. "De bezuinigingen dreigen al in 2027 te vallen terwijl de financiële voordelen van de hervorming van het bestel op z'n vroegst vanaf 2029 genoten kunnen worden", schrijven de organisaties.

De hervormingen moeten volgens de omroepen zorgen voor meer efficiëntie, minder "bestuurlijke drukte" en een digitale transitie. De bezuinigingen zouden dit juist tegenwerken. "Wij vragen nadrukkelijk om een herziening van dit proces, zodat hervorming en bezuinigingen niet in de verkeerde volgorde maar gelijktijdig plaatsvinden."

Dinsdag viel het kabinet onder premier Dick Schoof nadat PVV-leider Geert Wilders uit de coalitie was gestapt. Het kabinet is daarom demissionair tot de aankomende verkiezingen op 29 oktober. De Tweede Kamer beslist over welke onderwerpen het demissionaire kabinet wel en geen beslissingen kan nemen, door onderwerpen controversieel te verklaren.