NS gaat spitsreizigers wijzen op minder drukke treinen

UTRECHT (ANP) - De NS gaat treinreizigers in de spits dit najaar wijzen op rustigere alternatieven. De vervoerder hoopt hen zo te bewegen een minder drukke trein te kiezen. Onder meer met pushmeldingen wil de NS reizigers attenderen op treinen met meer zitplaats.

September is traditiegetrouw de drukste maand van het jaar, voornamelijk op dinsdag en donderdag in de spits. Toch zijn er volgens NS ook dan "veel treinen waarin nog genoeg zitplaatsen zijn". Als voorbeeld geeft de vervoerder de Intercity van Breda naar Rotterdam op dinsdag om 08.23 uur. In die trein moet een derde van de passagiers staan en veel reizigers stappen uit in Rotterdam. Drie minuten later vertrekt een trein vanuit Breda naar Rotterdam waarin nog meer dan de helft van de zitplaatsen vrij is.

Behalve met pushmeldingen hoopt de NS ook met een speciale korting op rustige treinen voor een betere spreiding van reizigers te zorgen. Aan de 'druktepoppetjes' in de app is te zien welke treinen rustiger zijn.