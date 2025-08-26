ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NS gaat spitsreizigers wijzen op minder drukke treinen

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 9:49
anp260825079 1
UTRECHT (ANP) - De NS gaat treinreizigers in de spits dit najaar wijzen op rustigere alternatieven. De vervoerder hoopt hen zo te bewegen een minder drukke trein te kiezen. Onder meer met pushmeldingen wil de NS reizigers attenderen op treinen met meer zitplaats.
September is traditiegetrouw de drukste maand van het jaar, voornamelijk op dinsdag en donderdag in de spits. Toch zijn er volgens NS ook dan "veel treinen waarin nog genoeg zitplaatsen zijn". Als voorbeeld geeft de vervoerder de Intercity van Breda naar Rotterdam op dinsdag om 08.23 uur. In die trein moet een derde van de passagiers staan en veel reizigers stappen uit in Rotterdam. Drie minuten later vertrekt een trein vanuit Breda naar Rotterdam waarin nog meer dan de helft van de zitplaatsen vrij is.
Behalve met pushmeldingen hoopt de NS ook met een speciale korting op rustige treinen voor een betere spreiding van reizigers te zorgen. Aan de 'druktepoppetjes' in de app is te zien welke treinen rustiger zijn.
Vorig artikel

BBB en VVD overleggen over verdeling kabinetsposten

Volgend artikel

Van lief tot uniek: Tips voor een origineel kraamcadeau

POPULAIR NIEUWS

ANP-532158390

Deze socioloog vertelt welk vier factoren het meest invloed hebben op je levensgeluk

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

ANP-529317134

Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar

ANP-453372008

5 dingen die je echt niet in de airfryer moet stoppen

Schermafbeelding 2025-08-25 144327

Jean-Paul uit B&B Vol liefde gespot in Amsterdam met deze vrouw