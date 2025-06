NS-personeel staakt vrijdag in regio Midden, meldt FNV

UTRECHT (ANP) - Personeel van NS staakt vrijdag in de regio Midden, kondigt FNV aan. Het spoorbedrijf is volgens de vakbond niet ingegaan op een ultimatum waarin eisen stonden om tot een nieuwe cao voor medewerkers te komen. FNV dreigde eerder al met stakingen, nadat de onderhandelingen over de cao waren geklapt.

Stakingen in een bepaalde regio hebben vaak ook impact op de dienstregeling in andere regio's. De regio Midden is bovendien het gebied rond Utrecht, dat een belangrijke spil is in het spoornet.