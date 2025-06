NAVO-bronnen: Rutte nodigt Zelensky uit voor top

BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uitgenodigd voor de NAVO-top in Den Haag, bevestigen NAVO-bronnen. Zelensky zelf verklaarde al dat Oekraïne een uitnodiging had ontvangen, maar liet in het midden of die aan hem persoonlijk was gericht.

De Verenigde Staten maakten bezwaar tegen Zelensky's komst naar Den Haag, maar Europese NAVO-landen staan daar juist op. Het is volgens ingewijden nog onduidelijk bij welke onderdelen van de top de Oekraïense president zou mogen aanschuiven.