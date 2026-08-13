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NS: problemen met app en stationsborden door storing

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 19:24
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UTRECHT (ANP) - Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland en kunnen er ook geen berichten worden omgeroepen op de stations. Dat meldt de NS. Ook de informatie in de app is door de storing niet altijd actueel, zegt een woordvoerder.
Volgens de woordvoerder is de storing na de spits ontstaan. "Dat maakt voor de impact wel uit, de grootste groep reizigers hebben we al gehad."
De treinen rijden volgens de woordvoerder wel gewoon volgens de dienstregeling. "We werken hard aan de oplossing."
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