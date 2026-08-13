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Zwemsters Steenbergen en Giele buiten podium op 50 rug EK

Sport
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 19:24
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SAINT-DENIS (ANP) - Zwemsters Marrit Steenbergen en Tessa Giele hebben geen EK-medaille weten te veroveren op de 50 meter rugslag. Steenbergen (26) zwom in de finale in het Olympic Aquatic Centre van Parijs de vierde tijd (27,16), Giele de zesde (27,26). De 19-jarige Italiaanse Sara Curtis pakte het goud. Ze verbeterde haar wereldrecord dat ze woensdag zwom (26,56).
Steenbergen en Giele veroverden nog nooit een medaille op de rugslag op een groot toernooi. Beiden scherpten in de finale hun persoonlijk record aan.
Later donderdagavond komt Steenbergen nog in actie op de 200 meter vrije slag, waar haar kansen groter zijn. De Friese wereldrecordhoudster pakte al het goud op de 100 meter vrije slag en met de estafettevrouwen op de 4x100 vrij. Ook hielp ze de gemengde estafetteploeg aan zilver op de 4x100 wissel.
Giele zwemt rond 19.00 uur de halve finale van de 100 meter vlinderslag.
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