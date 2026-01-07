NS rijdt na 12.00 uur nog met uitgeklede winterdienstregeling

UTRECHT (ANP) - De NS rijdt ook na 12.00 uur nog met een uitgeklede versie van de winterdienstregeling, meldt een woordvoerster. Eerder zei de spooronderneming dat de treinen mogelijk in de loop van de ochtend weer volgens de winterdienstregeling konden rijden. De woordvoerster weet niet wanneer dit wel lukt.

Voor woensdag waren er al minder treinen ingepland, volgens die winterdienstregeling. Maar er kwamen nu ook veel wisselstoringen bij, waardoor de NS besloot met nog minder treinen te gaan rijden. Het advies aan reizigers is om hun reis waar mogelijk uit te stellen.

In het hele land zijn storingen te zien in de NS-app. Op veel plekken rijden er minder treinen. Van en naar Breda rijden er tot zeker 13.00 uur helemaal geen treinen en dat geldt tot zeker 12.00 uur ook voor Schiphol.