Oud-wielrenner Dumoulin nieuwe koersdirecteur Amstel Gold Race

Sport
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 11:28
MAASTRICHT (ANP) - Tom Dumoulin is vanaf volgend jaar de nieuwe koersdirecteur van de Amstel Gold Race. De 35-jarige voormalig wielrenner wordt de opvolger van Leo van Vliet, die in april na dertig edities stopt.
Het is gebruikelijk dat de koersdirecteur van de Amstel Gold Race lang in functie blijft. Herman Krott richtte de koers in 1966 op en hield het daarna dertig jaar voor het zeggen, tot de nu 70-jarige Van Vliet het overnam.
De Amstel Gold Race van dit jaar vindt plaats op zondag 19 april.
