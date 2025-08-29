NS: ruim 32.000 reizigers aangekomen op station Zandvoort

ZANDVOORT (ANP) - Ruim 32.000 racefans zijn vrijdagochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de Dutch Grand Prix, laat de NS weten. Al vroeg in de ochtend kwam de stroom op gang en was het druk in de treinen. Ook op station Zandvoort, Amsterdam Centraal en Haarlem stonden de perrons vol met Formule 1-fans.

Rond 12.30 uur, toen de eerste vrije training begon, was de grootste drukte in de treinen achter de rug. De tweede vrije training begint om 16.00 uur. Na afloop begint de grote uittocht uit Zandvoort.

Tijdens het raceweekend rijden er elke vijf minuten treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort.

Vorig jaar was het iets drukker in de treinen op vrijdag. Toen vervoerde de NS op de eerste ochtend van het Formule 1-weekend 34.000 mensen naar de badplaats.