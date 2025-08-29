Kabinet wil onafhankelijke organisatie tegen wangedrag in sport

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil een onafhankelijke organisatie oprichten die wangedrag in de sport moet tegengaan, meldt staatssecretaris Judith Tielen (Sport, VVD). Deze moet Integere Sport Nederland (ISN) gaan heten en de sportsector ondersteunen bij kwesties rond doping, wedstrijdmanipulatie en sociaal onveilig gedrag. Dat is volgens de demissionair bewindsvrouw nodig na "tal van voorbeelden" van integriteitsschendingen in de afgelopen jaren.

De oprichting van deze nieuwe organisatie is onderdeel van de Wet integere sport die in de maak is. Tielen maakt maandag een eerste concept van het wetsvoorstel openbaar, zodat belanghebbenden uit bijvoorbeeld de sportsector hun mening hierover kunnen geven.

Momenteel zijn de Dopingautoriteit en het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF de loketten bij wangedrag in de sport. Het plan van het kabinet is om deze twee organisaties samen te voegen in ISN. De twee loketten blijven voorlopig nog bestaan totdat die nieuwe organisatie is opgericht.

Onderzoek

Anders dan die eerdere organisaties heeft ISN ook de bevoegdheid om onderzoek te doen naar de meldingen, lichtte Tielen vrijdag toe na de ministerraad. Daarna kan ISN advies geven over mogelijke vervolgstappen, maar zich bijvoorbeeld ook wenden tot het strafrecht.

Tielen noemt de oprichting van ISN een "belangrijke stap" die nodig is om sporten "weer veilig" te maken. "Helaas gaat het nog te vaak fout. De sportwereld blijft kwetsbaar."