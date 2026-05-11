ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NS start proef gratis treinpas voor lage inkomens in Amersfoort

Samenleving
door Redactie
maandag, 11 mei 2026 om 3:20
bijgewerkt om maandag, 11 mei 2026 om 3:44
anp110526007 1
De NS start een tijdelijke proef met het verstrekken van gratis treinpassen aan mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort. De spoorwegdienst stelt dat mensen beter kunnen meedoen in de samenleving als ze gebruik kunnen maken van de trein. "Reizen is vrijheid."
Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor de Vooruitpas Amersfoort, waarmee treinreizen voor een half jaar gratis zijn. Daarna stopt de proef, die volgens de NS als doel heeft "om de wensen en het reisgedrag van de deelnemers te onderzoeken". Met de resultaten wil de NS bekijken hoe de reispas definitief vorm kan krijgen, in zowel Amersfoort als andere gemeenten.
Volgens Daan Schut, bestuurslid bij NS, worden mensen met te weinig geld voor treinreizen beperkt. "Je moet steeds afwegen: ga ik wel of niet op pad, en wat moet ik daarvoor laten? Om die reden willen veel gemeenten en provincies goedkoper ov aanbieden. Als NS willen we dat de trein beschikbaar is voor iedereen."
In totaal zijn er 1000 passen beschikbaar. "Bij meer belangstelling organiseert de gemeente een loting." De Vooruitpas Amersfoort start op 1 juli en eindigt op 31 december.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

e1df3886-e9af-408f-8d8b-1a5b628c3706

Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman

216659526 m

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

mom-cat-has-thumbs-extra-adopted-kittens-050826-1-995a3c1c5ef240fd94b42060a8fb5f08

Moederpoes komt met één kitten bij asiel binnen en vertrekt als moeder van zeven

086e0a86960e39786e7bffb95049ddfa,483060f2

Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren vermoedelijk 'patient nul'

note thanun 6m29 angoyo unsplash

Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

Loading