NS start proef gratis treinpas voor lage inkomens in Amersfoort

De NS start een tijdelijke proef met het verstrekken van gratis treinpassen aan mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort. De spoorwegdienst stelt dat mensen beter kunnen meedoen in de samenleving als ze gebruik kunnen maken van de trein. "Reizen is vrijheid."

Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor de Vooruitpas Amersfoort, waarmee treinreizen voor een half jaar gratis zijn. Daarna stopt de proef, die volgens de NS als doel heeft "om de wensen en het reisgedrag van de deelnemers te onderzoeken". Met de resultaten wil de NS bekijken hoe de reispas definitief vorm kan krijgen, in zowel Amersfoort als andere gemeenten.

Volgens Daan Schut, bestuurslid bij NS, worden mensen met te weinig geld voor treinreizen beperkt. "Je moet steeds afwegen: ga ik wel of niet op pad, en wat moet ik daarvoor laten? Om die reden willen veel gemeenten en provincies goedkoper ov aanbieden. Als NS willen we dat de trein beschikbaar is voor iedereen."

In totaal zijn er 1000 passen beschikbaar. "Bij meer belangstelling organiseert de gemeente een loting." De Vooruitpas Amersfoort start op 1 juli en eindigt op 31 december.