NS-storing voorbij, kaartverkoop en fietsverhuur starten weer op

DEN HAAG (ANP) - De storing waar de Nederlandse Spoorwegen woensdag mee kampten is verholpen. De onlinereisplanner, de kaartautomaten en de verhuur van ov-fietsen werken weer. Dat meldt een woordvoerder. De storing ontstond door een overkoepelende, internationale storing van Microsoft Azure, waar NS gebruik van maakt. Azure is een platform voor clouddiensten.

De woordvoerder verwacht dat de dienstregeling, die door de storing werd ontregeld, in de loop van de avond weer volgens planning verloopt. Door de storing konden mensen online geen reis plannen. Ook konden ze geen kaartje kopen of ov-fiets huren.