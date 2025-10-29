ECONOMIE
Zwaargewonde agenten A2 buiten levensgevaar, zoektocht bestuurder

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 20:49
anp291025275 1
EINDHOVEN (ANP) - De twee agenten die zwaargewond zijn geraakt na een aanrijding met een gestolen voertuig op de A2 bij Eindhoven, zijn buiten levensgevaar. Dit meldt een politiewoordvoerder. De bestuurder van het gestolen voertuig is na de botsing gevlucht en wordt gezocht.
De politie achtervolgde de bestuurder ongeveer tien minuten toen de botsing op de A2 plaatsvond. De politie zegt dat de bestuurder vermoedelijk op de twee dienstvoertuigen en de twee motoragenten is ingereden om zo te kunnen ontsnappen, maar dit moet nog worden onderzocht. De twee motoragenten zijn hierbij ernstig gewond geraakt. Eerder zou er sprake zijn van meer dan twee gewonden, maar de andere agenten zijn in de ambulance gecontroleerd en zijn er "zonder kleerscheuren" van afgekomen, aldus de politie.
