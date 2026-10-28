NS toont vanaf december lijnnummers op stationsborden

UTRECHT (ANP) - De NS laat vanaf 13 december lijnnummers zien op informatieschermen op stations. De nummers moeten reizigers helpen hun trein te herkennen en geven vooral bij overstappen, spoorwijzigingen en verstoringen meer houvast.

In juni is er getest met lijnnummers. Vanaf de nieuwe dienstregeling zijn ze te zien op stationsborden, perronborden en schermen in treinen. Ook staan ze in de NS-app en de reisplanner.

De nummers zijn vooral bedoeld om bij storingen sneller te zien welke verbinding wordt geraakt en welke alternatieven er zijn.

De nummers zijn gekoppeld aan vaste treinroutes. De letters geven het type trein aan en de cijfers de verbinding. Zo staat IC voor Intercity en S voor Sprinter.