Goedkopere zorgverzekering? Deze 5 checks kunnen je een dure vergissing besparen

Een zorgverzekering die iedere maand minder kost, lijkt een makkelijke besparing. Maar de laagste premie is niet automatisch de voordeligste keuze. De vergoeding bij je behandelaar, het eigen risico en de voorwaarden van aanvullende pakketten bepalen mede wat je uiteindelijk zelf betaalt. Bij vergelijking moet daarom naar meer worden gekeken dan alleen het maandbedrag.

Voor de zorgverzekering van 2027 zijn de premies uiterlijk op 12 november bekend. Je kunt nu al je zorgbehoeften op een rij zetten; een volledige vergelijking maak je met de nieuwe premies én de bijbehorende voorwaarden.

1. Heeft jouw zorgverlener een contract?

De overheid bepaalt welke zorg in het basispakket zit. Toch betekent dat niet dat je bij iedere polis onder alle omstandigheden dezelfde vergoeding krijgt. Bij een naturapolis is voor de maximale vergoeding van belang of je zorgverlener een contract heeft met de verzekeraar. Een combinatiepolis kan per zorgsoort anders werken.rijksoverheid+1

Controleer daarom niet alleen of je ziekenhuis in het overzicht staat. Kijk ook naar andere zorgverleners die je gebruikt of verwacht nodig te hebben. Zoek op de exacte polis voor het nieuwe jaar en controleer wat de verzekeraar vermeldt over de contractstatus.

Is er geen contract, bekijk dan de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Het verschil tussen die vergoeding en de rekening kan voor jouw rekening komen. Alleen een lager maandbedrag zegt daardoor onvoldoende over de uiteindelijke kosten.

2. Komt de korting door een hoger eigen risico?

Een opvallend lage premie kan samenhangen met een vrijwillig verhoogd eigen risico. Je betaalt dan minder premie, maar neemt het risico dat je bij zorggebruik meer zelf moet betalen. Het vrijwillige deel komt bovenop het verplichte eigen risico.

Die keuze verdient een aparte afweging. Verwacht je veel zorg uit de basisverzekering die onder het eigen risico valt, dan kan de korting minder aantrekkelijk zijn dan zij lijkt. Ook als je weinig zorg verwacht, moet je het hogere bedrag wel kunnen opvangen als je onverwacht behandeling nodig hebt. De Consumentenbond raadt een hoger eigen risico af wanneer je dat geld niet achter de hand hebt.

Let bovendien op het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage. Dat zijn twee verschillende vormen van zelf betalen. Niet alle zorg valt onder het eigen risico: huisartsenzorg is bijvoorbeeld uitgezonderd.

3. Verdient de aanvullende verzekering zichzelf terug?

Een aanvullende verzekering kan nuttig zijn, maar het pakketlabel zegt weinig over wat je daadwerkelijk vergoed krijgt. Verzekeraars kunnen een maximumaantal behandelingen of een maximumbedrag hanteren. Kijk daarom naar de precieze dekking, niet alleen naar termen als ‘uitgebreid’ of ‘extra’.

Een fictief rekenvoorbeeld maakt de afweging duidelijk. Stel dat een aanvullende verzekering 20 euro per maand kost. Dan betaal je jaarlijks 240 euro. Verwacht je uitsluitend één behandeling van 100 euro die volledig wordt vergoed, dan betaal je meer premie dan je voor die behandeling terugkrijgt.

Dat maakt het pakket niet automatisch ongeschikt: mogelijk biedt het andere dekking die je belangrijk vindt. Maar vergelijk altijd de jaarpremie met de vergoedingen die je redelijkerwijs verwacht te gebruiken.

Let ook op de toelating. Sommige aanvullende verzekeringen kennen een medische acceptatieprocedure. Ga dus niet zonder meer ervan uit dat je ieder gewenst pakket kunt afsluiten.

4. Welke verzekering past bij jouw situatie?

De beste zorgverzekering verschilt per persoon. Je gezondheid, levensfase en verwachte zorggebruik spelen mee. Een polis die voor een ander voordelig is, hoeft voor jou niet de beste keuze te zijn.

Drie fictieve situaties laten zien waar de nadruk kan liggen:

Je gebruikt weinig zorg en hebt een financiële buffer. Vergelijk de premie, maar beoordeel een hoger eigen risico als een afzonderlijke financiële keuze.

Je bent onder behandeling bij een specialist. Controleer eerst de contractering en vergoeding bij je zorgverlener en vergelijk daarna de premie.

Je verwacht fysiotherapie of tandartskosten. Onderzoek welke kosten verzekerd zijn, welke maxima gelden en hoe de aanvullende jaarpremie zich daartoe verhoudt.consumentenbond+1

Maak vóór het vergelijken een kort lijstje van je zorgverleners, lopende behandelingen en verwachte zorg. Dat helpt om polissen te beoordelen op wat jij nodig hebt, in plaats van op het goedkoopste bedrag bovenaan een vergelijkingspagina.

5. Wat kost de polis over een heel jaar?

De maandpremie is overzichtelijk, maar je jaarbedrag geeft een beter vertrekpunt. Tel de premie van de basisverzekering en eventuele aanvullende pakketten bij elkaar op. Kijk vervolgens apart naar je mogelijke eigen betalingen: het eigen risico, eventuele eigen bijdragen en zorg die niet of niet volledig wordt vergoed.

Werk daarbij met twee scenario’s. Wat betaal je als je ongeveer de zorg gebruikt die je verwacht? En wat moet je kunnen opvangen wanneer je onverwacht meer zorg nodig hebt?

Zo voorkom je dat een kleine maandelijkse korting zwaarder weegt dan een financieel risico dat je eigenlijk niet wilt dragen.

Dit zijn de overstapdata

Wil je voor 2027 van zorgverzekering veranderen, houd dan deze momenten in de gaten:

Uiterlijk 12 november 2026: de nieuwe zorgpremies zijn bekend.

Uiterlijk 31 december 2026: sluit je een nieuwe verzekering af, dan kan de nieuwe verzekeraar via de overstapservice je oude polis opzeggen.

Zeg je zelf uiterlijk 31 december op, dan heb je tot en met 31 januari 2027 om een nieuwe verzekering af te sluiten. Die geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Overstappen is overigens niet verplicht. Je kunt ook onderzoeken of een andere polis bij je huidige verzekeraar beter aansluit. De juiste vergelijking begint niet met de vraag welke verzekering het goedkoopst oogt, maar welke dekking je krijgt voor het bedrag dat je betaalt.