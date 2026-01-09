Trump lijkt grondaanvallen tegen drugskartels aan te kondigen

De Amerikaanse president Donald Trump leek in een interview op Fox News aan te kondigen dat de Verenigde Staten "grondaanvallen" tegen drugskartels in Mexico van plan zijn. "We gaan beginnen met grondaanvallen, wat de drugskartels betreft", zei Trump. "De kartels runnen Mexico. Het is heel erg triest om te zien wat er daar gebeurt."

Er kwam geen vervolgvraag en Trump lichtte zijn opmerkingen niet toe.

Trump riep Mexico zondag op "zich te herpakken" in de strijd tegen de drugskartels. Hij zei de Mexicaanse presidente Claudia Sheinbaum te hebben voorgesteld Amerikaanse troepen te sturen om de drugskartels aan te pakken, een voorstel dat ze eerder heeft afgewezen.

Het Amerikaanse leger neemt sinds september geregeld boten onder vuur die het verdenkt van drugssmokkel, al heeft de regering daar nog geen bewijs voor geleverd. Vorig weekend werd de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen genomen en naar New York gebracht, waar hij moet terechtstaan voor drugssmokkel en 'narcoterrorisme'.