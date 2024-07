NS: uitloop werk aan spoor leidt tot forse drukte Zomercarnaval

UTRECHT (ANP) - De werkzaamheden aan het spoor tussen Den Haag HS en Schiedam-Centrum lopen uit en daarom rijden daar tot zeker maandagochtend geen treinen, meldt ProRail. Van 13 tot en met 26 juli zouden er geen treinen rijden tussen Den Haag en Rotterdam vanwege werkzaamheden, maar nu blijkt dat het treinverkeer alleen tussen Schiedam en Rotterdam op tijd kan worden opgestart. De NS verwacht hierdoor "forse drukte" op zaterdag als het Zomercarnaval plaatsvindt in Rotterdam.

De NS onderzoekt momenteel wat ze de reiziger te bieden heeft qua alternatief vervoer, meldt een woordvoerder. Hij zegt tegelijkertijd dat het een lastige klus wordt, omdat zaterdag veel reizigers richting Rotterdam worden verwacht en het zomerperiode is. Hij gaat ervan uit dat de RandstadRail enorm druk wordt en dat het advies wordt om met ander vervoer richting de Maasstad te komen of om te reizen via Gouda. De NS komt later op donderdag met meer informatie hierover.