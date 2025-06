NS: verstoorde dienstregeling in niet-stakingsgebied

UTRECHT (ANP) - De NS kampt vrijdagochtend in de gebieden waarin niet wordt gestaakt en wel treinen zouden moeten rijden, met een verstoorde dienstregeling. Dat komt doordat sommige NS-medewerkers treinen niet willen rijden die bij een reguliere dienstregeling in het stakingsgebied beginnen, meldt een NS-woordvoerder.

Er rijden nog wel treinen in de gebieden waarin niet wordt gestaakt en waar de NS zo veel mogelijk normaal had willen rijden, maar er vallen ook treinen uit. Een percentage van hoeveel treinen niet rijden, kan hij niet geven.

De zegsman legt uit dat sommige treinen normaal in wat nu het stakingsgebied is beginnen, bijvoorbeeld de trein van Groningen naar Den Haag. Aangezien in Groningen wordt gestaakt, had die trein vrijdag moeten beginnen in Amersfoort, wat buiten het stakingsgebied valt. Sommige NS-medewerkers willen echter dergelijke zogenoemde besmette diensten niet rijden.