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Aandelenbeurs Amsterdam begint lager na forse verliezen in Azië

Economie
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 9:41
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AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een verlies geopend. Hoofdindex AEX reageerde op verliezen op de Aziatische beurzen, ingegeven door zorgen over de gevolgen van de sterk gestegen prijzen voor geheugenchips voor de techsector.
De AEX verloor 0,5 procent tot 1062,05 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 1479,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,6 procent omlaag.
De lagere standen volgen op een bewogen handelsdag op de beurzen in Seoul en Tokio. De Zuid-Koreaanse Kospi eindigde 5,8 procent lager, nadat de handel in Seoul automatisch was gepauzeerd door de forse koersbewegingen. De Nikkei in Tokio verloor ruim 4 procent.
Apple
Beleggers reageerden onder andere op het nieuws dat Apple prijzen voor bepaalde producten verhoogt, omdat de kosten voor geheugenchips sterk zijn gestegen. Door de gigantische investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie is de vraag naar geavanceerde geheugenchips voor AI groot. Dit gaat ten koste van productiecapaciteit voor andere geheugenchips die in veel elektronica zitten. Microsoft kondigde een prijsverhoging voor zijn gameconsole Xbox aan.
Een andere domper voor het optimisme over de techindustrie was een artikel over OpenAI. The New York Times schreef op basis van ingewijden dat de ontwikkelaar van kunstmatige intelligentie, bekend van ChatGPT, zijn beursgang mogelijk uitstelt tot volgend jaar. Die keuze zou onder andere zijn ingegeven door de grillige beurshandel van de afgelopen dagen.
Koersbewegingen
In de AEX was KPN de sterkste stijger met een plus van 1,3 procent, na een adviesverhoging door analisten van Citi. Chipfondsen behoorden tot de verliezers. Daarbij was Besi (min 3,2 procent) de grootste verliezer na een adviesverlaging van KBC Securities.
Zalando zakte ruim 5 procent in Frankfurt. De Duitse financiële waakhond BaFin heeft een onderzoek geopend naar het webwinkelconcern, omdat er mogelijk iets mis is met de boekhouding.
De olieprijzen daalden weer, waarmee de schrik over een beschieting van een schip in de Straat van Hormuz wat lijkt weg te zakken. Een vat Brentolie zakte 2 procent in prijs tot 73,76 dollar. Amerikaanse olie werd 2,1 procent goedkoper op 70,43 dollar per vat.
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