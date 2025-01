NSC is nog 'in beraad' over landelijk vuurwerkverbod

DEN HAAG (ANP) - NSC is nog "in beraad" over een mogelijk landelijk vuurwerkverbod, zei Kamerlid Faith Bruyning van de coalitiepartij bij het debat over de jaarwisseling. De parlementariër vindt de vraag "erg ingewikkeld" omdat ze vreest dat mensen die netjes vuurwerk afsteken de dupe worden van een maatregel die gericht is tegen "een kleine groep relschoppers". De NSC'er vraagt zich bovendien af of een verbod de problemen wel oplost.

De nationale politie, burgemeesters uit het hele land en maatschappelijke organisaties pleitten na de afgelopen jaarwisseling wederom voor een verbod. "Die hebben mij aan het denken gezet en ik wil deze oproepen ook niet zomaar naast me neerleggen", aldus Bruyning.

Het Kamerlid "is nog steeds van mening dat er tussenstappen te nemen zijn voordat je over dient te gaan tot een algeheel landelijk verbod". Ze pleit bijvoorbeeld voor een "effectief lik-op-stukbeleid" tegen onruststokers tijdens oud en nieuw. Hanneke van der Werf (D66) vraagt zich af welke tussenstappen nog mogelijk zijn, omdat het meeste wel geprobeerd is.