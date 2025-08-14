NSC legt in campagne meer nadruk op 'weerbare samenleving'

DEN HAAG (ANP) - NSC legt in de komende campagne meer nadruk dan voorheen op een "weerbare samenleving". Het is een van vier 'bouwstenen' die in een persbericht staan waarmee de partij het begin van de campagne richting de Tweede Kamerverkiezingen in oktober markeert. "We moeten in staat zijn om onszelf en elkaar te beschermen in tijden van crisis. Dat vraagt om een sterke defensie en krijgsmacht."

De andere drie punten komen grotendeels overeen met thema's waar de partij twee jaar geleden ook al nadruk op legde: "een overheid die voor jou werkt", "bestaanszekerheid voor iedereen" en "beheersbare migratie". Pieter Omtzigt richtte NSC twee jaar geleden op met goed bestuur en bestaanszekerheid als kernpunten.

Net als twee jaar geleden wil NSC een migratiesaldo van 50.000 mensen per jaar. "Grip is nodig op alle migratiestromen: arbeidsmigratie, asielmigratie en studiemigratie", schrijft de partij. In het vorige verkiezingsprogramma stond een vergelijkbare zin.

Nul tot twee zetels

Zaterdag presenteert NSC het nieuwe concept-verkiezingsprogramma. Eddy van Hijum, op dit moment demissionair minister van Sociale Zaken en vicepremier, is lijsttrekker. In de peilingen staat NSC op een forse krimp van de huidige twintig naar nul tot twee zetels.

"Zorgen voor zekerheid! De basis moet op orde" is de overkoepelende campagneboodschap van de partij. Van Hijum zegt in een verklaring: "De politiek verlamt zichzelf door Haagse spelletjes en zet zo het land verder stil."